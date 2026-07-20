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В России начали искать тайные запасы бензина: после ударов по НПЗ силовики проводят рейды

17:17 20.07.2026 Пн
2 мин
Россияне начали запасаться бензином, но их за это решили наказать
aimg Анастасия Никончук
В России начали искать тайные запасы бензина: после ударов по НПЗ силовики проводят рейды Фото: полиция РФ (GettyImages)
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В одном из регионов России начали проверять гаражи и частные домовладения на наличие запасов бензина. На фоне продолжающегося дефицита топлива владельцев таких запасов штрафуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Moscow Times.

В России начали искать запасы бензина

В Псковской области силовики проводят рейды, во время которых проверяют частные домовладения и гаражные кооперативы на предмет хранения больших объемов бензина.

По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, в ходе проверок были обнаружены значительные запасы топлива, которые жители хранили в гаражах. Чиновник заявил, что подобное хранение нарушает требования противопожарного режима.

В отношении всех выявленных нарушителей составили административные протоколы. За такие нарушения предусмотрены штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Дефицит сохраняется

Несмотря на заявления губернатора о том, что ситуация с обеспечением топливом постепенно улучшается, он признал, что в большинстве районов региона по-прежнему сохраняются сложности с бензином марки АИ-95.

Именно нехватка топлива стала причиной повышенного внимания властей к запасам, которые жители начали создавать самостоятельно.

Почему возникли проблемы

Топливная ситуация в России осложнилась на фоне регулярных ударов Украины по объектам российской нефтеперерабатывающей отрасли. В последние месяцы ВСУ неоднократно поражали нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы на территории РФ, что привело к перебоям в работе части предприятий.

На этом фоне в ряде российских регионов фиксируются сложности с поставками топлива, рост цен и жалобы на дефицит отдельных видов бензина. Именно в этих условиях власти усилили контроль за хранением горючего населением.

Напоминаем, что несмотря на заявления российских властей о якобы стабилизации топливного рынка, в РФ сохраняются проблемы с обеспечением горючим. На фоне заверений об увеличении поставок нефтепродуктов и улучшении ситуации в ряде регионов продолжают фиксироваться дефицит отдельных видов топлива, рост цен и снижение объемов производства.

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