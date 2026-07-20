У Росії почали шукати таємні запаси бензину: після ударів по НПЗ силовики проводять рейди

В одному з регіонів Росії почали перевіряти гаражі та приватні домоволодіння на наявність запасів бензину. На тлі дефіциту палива, що триває, власників таких запасів штрафують.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію The Moscow Times.

У Росії почали шукати запаси бензину

У Псковській області силовики проводять рейди, під час яких перевіряють приватні домоволодіння та гаражні кооперативи щодо зберігання великих обсягів бензину.

За словами губернатора регіону Михайла Ведернікова, під час перевірок було виявлено значні запаси палива, які мешканці зберігали у гаражах. Чиновник заявив, що таке зберігання порушує вимоги протипожежного режиму.

Щодо всіх виявлених порушників склали адміністративні протоколи. За такі порушення передбачені штрафи у розмірі від 5 до 15 тисяч карбованців.

Дефіцит зберігається

Незважаючи на заяви губернатора про те, що ситуація із забезпеченням паливом поступово покращується, він визнав, що у більшості районів регіону, як і раніше, зберігаються складнощі з бензином марки АІ-95.

Саме нестача палива стала причиною підвищеної уваги влади до запасів, які жителі почали створювати самостійно.

Чому виникли проблеми

Паливна ситуація у Росії ускладнилася на тлі регулярних ударів України по об'єктах російської нафтопереробної галузі. В останні місяці ЗСУ неодноразово вражали нафтопереробні заводи та нафтобази на території РФ, що призвело до перебоїв у роботі частини підприємств.

На цьому тлі в низці російських регіонів фіксуються складнощі з постачанням палива, зростання цін та скарги на дефіцит окремих видів бензину. Саме в цих умовах влада посилила контроль за зберіганням пального населенням.