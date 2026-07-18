Кремль создает иллюзию стабильности, пока топливный кризис в РФ усугубляется, - разведка
Россия продолжает говорить о стабилизации топливного рынка, хотя цифры свидетельствуют об обратном. За фасадом "улучшения" скрываются дефицит, более дорогое горючее и падение производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Российские власти продолжают убеждать население, что топливный кризис якобы отступает. Подконтрольные Кремлю медиа сообщают об увеличении поставок нефтепродуктов, частичной отмене ограничений на АЗС и улучшении ситуации в 15 регионах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Одновременно руководство РФ уверяет, что ситуация находится под полным контролем.
Впрочем, как отмечают в СЗРУ, реальная картина совсем другая. Улучшение в отдельных регионах связано не с ростом производства, а с административным перераспределением уже имеющихся запасов топлива между разными территориями и категориями потребителей.
Где ситуация остается самой плохой
По данным разведки, самая сложная ситуация в настоящее время сохраняется в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях, Пермском крае, Чувашской Республике, Республиках Мордовия и Удмуртия, а также на временно оккупированные. Для этих регионов признаки стабилизации пока не прогнозируют.
Цены растут, а производство падает
Углубление кризиса подтверждают и цены. С 1 по 10 июля средняя стоимость бензина АИ-92 на российских АЗС выросла до 64,5 рубля за литр, что на 20% больше года назад. АИ-95 подорожал до 77,5 рубля (+24%), а АИ-98 – до 119,5 рубля за литр (+32%).
Причиной дефицита по оценке СЗРУ остается сокращение производства после повреждения российских нефтеперерабатывающих заводов. В июле выпуск бензина упал примерно до 71,5 тысяч тонн в сутки, тогда как средний летний спрос составляет около 110 тысяч тонн. Таким образом, российские НПЗ обеспечивают лишь около 65% внутренней потребности, а дефицит достигает почти 38,5 тысячи тонн в сутки, или 35% потребления.
Почему Кремль говорит о "улучшении"
"Все указывает на то, что Кремль готовится не к преодолению кризиса, а к его длительному существованию. Главная цель режима - не возобновление полноценного предложения на рынке, а недопущение остановок в стратегически важных отраслях", - подчеркнули в разведке.
По мнению СЗРУ, заявления о нормализации ситуации носят прежде всего информационный характер. Они призваны создать впечатление стабильности, хотя разрыв между официальной риторикой и реальным состоянием топливного рынка продолжает расти.
Экономические проблемы России все больше выходят за пределы дефицита горючего и охватывают другие сферы.
Ранее ISW отмечал, что на фоне рекордных расходов на войну РФ сталкивается с ростом бюджетного дефицита, инфляцией и истощением финансовых ресурсов.