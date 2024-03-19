В России обрушилась шахта: под завалами есть люди

В понедельник, 18 марта, в Амурской области РФ был введен региональный режим чрезвычайной ситуации из-за обвала горной массы на местной шахте. В прииске находились 13 человек, специализировавшихся на горнопроходческих и капитальных работах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Во время обрушения горных масс на руднике в шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек. Это сотрудники подрядной организации. Связи с людьми пока нет", - отметили в правительстве Приамурья.

По предварительным данным, среди пострадавших - вахтенные рабочие из разных регионов. Для оказания медицинской помощи им была отправлена группа спасателей через вентиляционные системы. В настоящее время устанавливается связь и расчищается транспортный уклон.

"Нужно грамотно и профессионально организовать аварийно-спасательные работы. Для спасения людей мобилизованы все силы и средства региона", – отметил местный губернатор.

В руднике сообщили, что обвал произошел на отметке +100. Утром во вторник к месту прибыли 25 сотрудников горно-спасательного взвода МЧС России, пожарно-спасательная группа продолжает работу.

Дополнительно из Хабаровского края в Амурскую область направлен вертолет Ми-8 с 13 спасателями МЧС России и ведомства из Приморского края. Кроме того, сообщают о прорыве воды в руднике.