У Росії обвалилася шахта: під завалами є люди

У понеділок, 18 березня, в Амурській області РФ було введено регіональний режим надзвичайної ситуації через обвал гірської маси на місцевій шахті. У копальні перебувало 13 осіб, які спеціалізувалися на гірничопрохідницьких та капітальних роботах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Під час обвалення гірських мас на руднику у шахті на глибині близько 125 метрів перебувало 13 осіб. Це співробітники підрядної організації. Зв'язку з людьми поки немає", - зазначили в уряді Приамур'я.

За попередніми даними, серед постраждалих - вахтові робітники з різних регіонів. Для надання медичної допомоги їм було відправлено групу рятувальників через вентиляційні системи. Наразі встановлюється зв'язок та розчищається транспортний ухил.

"Потрібно грамотно та професійно організувати аварійно-рятувальні роботи. Для порятунку людей мобілізовано всі сили та засоби регіону", - зазначив місцевий губернатор.

У копальні повідомили, що обвал стався на позначці +100. Вранці у вівторок до місця прибуло 25 співробітників гірничо-рятувального взводу МНС Росії, пожежно-рятувальна група продовжує роботу.

Додатково з Хабаровського краю до Амурської області направлено вертоліт Мі-8 з 13 рятувальниками МНС Росії та відомства з Приморського краю. Крім того, повідомляють про прорив води у копальні.