Россияне разворовывают шахты в Луганской области, - ОВА
На временно оккупированной территории Луганской области россияне начали разбирать оборудование шахт и вывозить все "вырезанное".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской областной государственной администрации Артема Лысогора.
На двух угледобывающих предприятиях в Довжанске начат демонтаж оборудования. Это шахты "Красный партизан" и "Довжанская капитальная".
Все оборудование, доступное для демонтажа по указанию новых инвесторов, вывозится на территорию РФ. На одном из предприятий горняков уже предупредили о предстоящих долгосрочных отпусках.
По словам Лысогора, согласно решению "правительства ЛНР", шахты передаются за бесценок и без конкурентных торгов. Таким образом, российские оккупанты самостоятельно решают, кому поручить уничтожение угледобывающей промышленности на территории Луганской области.
Напомним, россияне активно используют порт Бердянск и вывозят из него награбленное имущество , в том числе металл, и привозят боекомплект и тяжелую технику. Также они расширили автодорогу вблизи Азовского моря и планируют строительство железной дороги, чтобы разгрузить Керченский мост.
Кроме того, кафиры незаконно отгрузили похищенное зерно из порта Мариуполя объемом 7800 тонн . С начала 2024 года они уже отправили по морю более 21 тысячи тонн аграрной продукции. Только в январе этого года Россия отправила пять судов с зерном украинских аграриев. В октябре прошлого года из Мариуполя и Бердянска было отправлено 17 судов украденных грузов.
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