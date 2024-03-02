Россияне разворовывают шахты в Луганской области, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской областной государственной администрации Артема Лысогора.

По словам Лысогора, согласно решению "правительства ЛНР", шахты передаются за бесценок и без конкурентных торгов. Таким образом, российские оккупанты самостоятельно решают, кому поручить уничтожение угледобывающей промышленности на территории Луганской области.

Все оборудование, доступное для демонтажа по указанию новых инвесторов, вывозится на территорию РФ. На одном из предприятий горняков уже предупредили о предстоящих долгосрочных отпусках.

На двух угледобывающих предприятиях в Довжанске начат демонтаж оборудования. Это шахты "Красный партизан" и "Довжанская капитальная".

Напомним, россияне активно используют порт Бердянск и вывозят из него награбленное имущество , в том числе металл, и привозят боекомплект и тяжелую технику. Также они расширили автодорогу вблизи Азовского моря и планируют строительство железной дороги, чтобы разгрузить Керченский мост.

Кроме того, кафиры незаконно отгрузили похищенное зерно из порта Мариуполя объемом 7800 тонн . С начала 2024 года они уже отправили по морю более 21 тысячи тонн аграрной продукции. Только в январе этого года Россия отправила пять судов с зерном украинских аграриев. В октябре прошлого года из Мариуполя и Бердянска было отправлено 17 судов украденных грузов.

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