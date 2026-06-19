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В России облавы на мужчин, будущих "штурмовиков" ловят на улицах, - СМИ

15:04 19.06.2026 Пт
3 мин
На какие категории мужчин "охотятся" российские силовики?
aimg Валерий Ульяненко
В России облавы на мужчин, будущих "штурмовиков" ловят на улицах, - СМИ Фото: мобилизация в России (Getty Images)
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В России силовики устраивают уличные облавы на определённые категории мужчин, после чего силой заставляют их подписывать контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский портал "Агентство.Новости".

Власти Пензенской области РФ начали применять новый метод пополнения армии. Теперь силовики целенаправленно задерживают мужчин с долгами и судимостями прямо на улицах или перехватывают их транспорт. Контракты заставляют подписывать даже тех, кого задержали на улице в состоянии опьянения.

По словам жены одного из принудительно мобилизованных, её мужу вручили постановление о задолженности по кредитной карте на 76 тысяч рублей и поставили перед выбором: идти на фронт добровольно или отправиться туда в качестве заключённого.

Женщина рассказала, что муж подписал документы только после того, как ему пригрозили расправой над семьёй.

"Сказали: если твоя жена пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья", - отметила она.

Подписание контракта через побои

Другая россиянка рассказала, что её мужа задержали по дороге между населёнными пунктами. Сотрудники службы судебных приставов остановили машину, доставили его в участок, а когда убедились в отсутствии долгов, всё равно отвезли в военкомат в Пензе. Она убеждена, что её муж подписал контракт после избиения.

"Били, избивали. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт… У него есть сын от первого брака. Он каждый день [напоминал] ему: "Даже не думай подписывать контракт", - заявила женщина.

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Она также рассказала, что для того, чтобы мужчина смог подписать контракт, ему выписали новый паспорт в военкомате.

"Позавчера он позвонил и сказал, что они уже в Ростове, а вчера позвонил и сообщил, что находится в Мариуполе", - сказала россиянка.

Правозащитники отмечают, что это принципиально новый подход российских властей. Если в 2022-2023 годах мужчин с судимостями заставляли подписывать контракты во время их плановых визитов в полицию, то теперь власти перешли к точечным рейдам.

Напомним, CNN сообщало, что России становится всё сложнее привлекать новых военнослужащих для участия в войне против Украины. Даже значительные денежные вознаграждения и обещания списания долгов уже не обеспечивают достаточного притока добровольцев, что создает проблемы для страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль готовится к новой волне мобилизации для компенсации потерь на фронте. По его словам, Кремль поставил задачу увеличить численность оккупационных сил как минимум на несколько десятков тысяч военных.

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