В России облавы на мужчин, будущих "штурмовиков" ловят на улицах, - СМИ

В России силовики устраивают уличные облавы на определённые категории мужчин, после чего силой заставляют их подписывать контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский портал " Агентство.Новости ".

Власти Пензенской области РФ начали применять новый метод пополнения армии. Теперь силовики целенаправленно задерживают мужчин с долгами и судимостями прямо на улицах или перехватывают их транспорт. Контракты заставляют подписывать даже тех, кого задержали на улице в состоянии опьянения.

По словам жены одного из принудительно мобилизованных, её мужу вручили постановление о задолженности по кредитной карте на 76 тысяч рублей и поставили перед выбором: идти на фронт добровольно или отправиться туда в качестве заключённого.

Женщина рассказала, что муж подписал документы только после того, как ему пригрозили расправой над семьёй.

"Сказали: если твоя жена пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья", - отметила она.

Подписание контракта через побои

Другая россиянка рассказала, что её мужа задержали по дороге между населёнными пунктами. Сотрудники службы судебных приставов остановили машину, доставили его в участок, а когда убедились в отсутствии долгов, всё равно отвезли в военкомат в Пензе. Она убеждена, что её муж подписал контракт после избиения.

"Били, избивали. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт… У него есть сын от первого брака. Он каждый день [напоминал] ему: "Даже не думай подписывать контракт", - заявила женщина.

Она также рассказала, что для того, чтобы мужчина смог подписать контракт, ему выписали новый паспорт в военкомате.

"Позавчера он позвонил и сказал, что они уже в Ростове, а вчера позвонил и сообщил, что находится в Мариуполе", - сказала россиянка.

Правозащитники отмечают, что это принципиально новый подход российских властей. Если в 2022-2023 годах мужчин с судимостями заставляли подписывать контракты во время их плановых визитов в полицию, то теперь власти перешли к точечным рейдам.