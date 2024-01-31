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В России новый мощный пожар: огонь охватил тысячи "квадратов" (видео)

Фото: в России вспыхнул мощный пожар (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новый мощный пожар вспыхнул на территории России в ночь на 31 января. Горит склад с обувью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС России в Telegram.

Пожар произошел в поселке Муромцево Владимирской области России. Огонь вспыхнул в здании, где хранят обувь.

 

Как утверждают в российском МЧС, пожар охватил территорию менее 2500 квадратных метров.

"Тушение осложняет высокая горючая нагрузка", - пишут россияне.

Утром российские СМИ заявили, что пожар удалось локализовать. На месте инцидента работают по меньшей мере 55 пожарных и 27 единиц техники. О жертвах и пострадавших не сообщали.

 

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Недавно в Санкт-Петербурге сгорел большой склад онлайн-магазина. В момент возгорания на складе было минимум 1000 человек.

Несколько дней назад под Челябинском вспыхнул мощный пожар на мебельной фабрике, а в центре Москвы горел театр.

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