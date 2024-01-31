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У Росії нова потужна пожежа: вогонь охопив тисячі "квадратів" (відео)

Фото: у Росії спалахнула масштабна пожежа (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нова потужна пожежа спалахнула на території Росії в ніч на 31 січня. Палає склад зі взуттям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії у Telegram.

Пожежа сталася у селищі Муромцеве Владимирської області Росії. Вогонь спалахнув у будівлі, де зберігають взуття.

 

Як стверджують у російському МНС, пожежа охопила територію на менше 2500 квадратних метрів.

"Гасіння ускладнює високе горюче навантаження", - пишуть росіяни.

Зранку російські ЗМІ заявили, що пожежу вдалося локалізувати. На місці інциденту працюють щонайменше 55 пожежників та 27 одиниць техніки. Про жертв та постраждалих не повідомляли.

 

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Нещодавно у Санкт-Петербурзі згорів великий склад онлайн-магазину. У момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.

Декілька днів тому під Челябінськом спалахнула потужна пожежа на меблевій фабриці, а в центрі Москві горів театр.

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Російська ФедераціяПожежа