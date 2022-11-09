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В России назвали количество людей, вывезенных из Херсонской области

Иллюстративное фото: в России назвали количество людей, вывезенных из Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне вывезли из временно оккупированной части Херсонской области более 100 тысяч людей.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин.

По его словам, России "удалось вывезти" из Херсонской области около 115 тысяч мирных жителей.

"Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности", - добавил Суровикин.

Он также в очередной раз повторил фейк пропаганды РФ о том, что ВСУ якобы обстреливают Каховскую плотину и "это может спровоцировать затопление и повлечет значительные жертвы".

Напомним, в понедельник, 7 ноября, российские оккупанты заявили о завершении так называемой "эвакуации" из Херсона. С правого берега Днепра ушел последний теплоход.

Также мы писали, что, по данным Генштаба, российские военные искусственно создавали непригодные для жизни условия во временно оккупированной части Херсонской области. Таким образом они хотели заставить местных жителей выехать из региона.

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