Россияне пытаются создать непригодные для жизни условия в Херсонской области

Российские военные искусственно создают непригодные для жизни условия во временно оккупированной части Херсонской области. Таким образом они хотят заставить местных жителей выехать из региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

"Российские военнослужащие не прекращают мародерство и грабеж местного населения и объектов инфраструктуры, продолжается вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию РФ", - добавляют в Генштабе.

По данным украинского военного командования, россияне намеренно отключают электроснабжение и связь в Херсонской области.

Напомним, ранее стало известно, что Кремль считает вероятным бегство российской армии из Херсона и уже готовится в этому. Пропагандистам раздали методички, чтобы оправдать отступление.

Также мы писали, что, по словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, в ближайшие дни высока вероятность провокаций со стороны россиян в Херсонской области.

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