В Росії назвали кількість людей, вивезених з Херсонської області

За його словами, Росії "вдалося вивезти" з Херсонської області близько 115 тисяч мирних жителів.

"Херсон та прилеглі населені пункти не можуть повноцінно забезпечуватись та функціонувати, життя людей постійно в небезпеці", - додав Суровікін.

Він також вкотре повторив фейк пропаганди РФ про те, що ЗСУ нібито обстрілюють Каховську греблю і "це може спровокувати затоплення та спричинить значні жертви".