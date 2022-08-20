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Російський дипломат закликав "не щадити українців". У Зеленського відповіли

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Київ, Субота 20 серпня 2022 11:58
Російський дипломат закликав "не щадити українців". У Зеленського відповіли Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Заклик російського дипломата Михайла Ульянова до геноциду українців має наштовхнути Європу до одного розуміння. Росія є фашистською вертикаллю мільйонів людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

Реакція ОП

"Постпред РФ в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність "остаточного вирішення українського питання" та закликає до геноциду. Знову почули в Європі: "Не всі росіяни такі як Путін" і "Потрібно дати попрацювати Північному потоку-2". Час зрозуміти: РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей", - зазначив Подоляк.

Російський дипломат закликав &quot;не щадити українців&quot;. У Зеленського відповіли

Що заявив Ульянов

Постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов у соцмережі Twitter публічно закликав "не щадити українців, коментуючи пост президента України Володимира Зеленського, який подякував США за новий пакет допомоги.

Пізніше Ульянов видалив свій твіт, але він залишився у вебархіві, а також у мережі залишилися скриншоти.

Також російський дипломат намагався виправдатися, написавши, що його "неправильно зрозуміли".

"Я, звичайно, мав на увазі США з їхньою постачанням зброї та президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Справді, жодної пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", - написав Ульянов.

Нагадаємо, напередодні цього президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 755 млн доларів. Він включає різне озброєння, у тому числі ракети, гаубиці, безпілотники і снаряди.

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