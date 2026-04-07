RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Не в России. Индия нашла замену нефти с Ближнего Востока и готовит масштабный импорт

13:56 07.04.2026 Вт
2 мин
Вероятно, апрельские партии были забронированы еще до блокады Ормузского пролива
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Индия ожидает прибытия более 12 миллионов баррелей нефти (Getty Images)

Индия собирается импортировать самый большой за последние шесть лет объем нефти из Венесуэлы, что компенсирует ее дефицит с Ближнего Востока, вызванный войной в Иране.

Согласно данным Kpler, в апреле к западному побережью Индии из Венесуэлы поступит самый большой объем с февраля 2020 года - более 12 миллионов баррелей.

Партии, прибывающие в этом месяце, вероятно, были забронированы до недавних перебоев в поставках с Ближнего Востока. Это подчеркивает долгосрочное стратегическое изменение, а не чисто реактивный шаг, отметил аналитик Сумит Ритолия.

"Эта южноазиатская страна, которая импортирует около 90% нефти, искала альтернативы после того, как война с Ираном нарушила поставки через Ормузский пролив, через который обычно проходит почти 40% нефтяных поставок страны", - пишет агентство.

Отмечается, что Венесуэла производит подобные смеси с высоким содержанием серы, и Индия ранее была основным покупателем у этого производителя из ОПЕК, прежде чем торговля была ограничена санкциями США. Позже Вашингтон ослабил их после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Ситуация на энергорынке

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что такое Ормузский пролив и почему его блокада Ираном подняла мировые цены на нефть. Именно через эту артерию проходит значительная часть мирового экспорта топлива.

Также сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры обсудили безопасность торговых путей на фоне обострения войны США и Израиля с Тегераном.

Кроме того, Индия впервые за семь лет возобновила импорт нефти и сжиженного газа из Ирана на фоне блокады Ормузского пролива. До этого Дели избегало торговли с Тегераном, строго придерживаясь санкционного режима США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАФТАИндияВенесуэла