Впервые за 7 лет: Индия начала покупать нефть у Ирана после решения Трампа после решения Трампа

Индия впервые за семь лет возобновила импорт нефти и сжиженного газа из Ирана на фоне нестабильности мировых энергетических рынков из-за войны на Ближнем Востоке.

Детали поставок По информации издания, Министерство нефти и природного газа Индии официально подтвердило закупку иранского сырья. В течение последних семи лет Дели избегало торговли с Тегераном, строго придерживаясь санкционного режима США. Кроме нефти, было приобретено 44 000 метрических тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ). Сейчас груз разгружается в индийском порту Мангалур. Почему Индия изменила позицию Индийская экономика критически зависит от энергоносителей - страна импортирует около 85% сжиженного газа. Ситуация обострилась после того, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив в ответ на военные удары со стороны США и Израиля, что поставило под угрозу стабильность поставок. Возвращение к иранскому топливу стало возможным благодаря решению администрации президента США Дональда Трампа. В прошлом месяце Вашингтон выдал Ирану временную лицензию на продажу 140 миллионов баррелей нефти, находившихся в море, чтобы уменьшить давление на мировые цены.