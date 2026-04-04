Впервые за 7 лет: Индия начала покупать нефть у Ирана после решения Трампа после решения Трампа
Индия впервые за семь лет возобновила импорт нефти и сжиженного газа из Ирана на фоне нестабильности мировых энергетических рынков из-за войны на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Детали поставок
По информации издания, Министерство нефти и природного газа Индии официально подтвердило закупку иранского сырья. В течение последних семи лет Дели избегало торговли с Тегераном, строго придерживаясь санкционного режима США.
Кроме нефти, было приобретено 44 000 метрических тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ). Сейчас груз разгружается в индийском порту Мангалур.
Почему Индия изменила позицию
Индийская экономика критически зависит от энергоносителей - страна импортирует около 85% сжиженного газа.
Ситуация обострилась после того, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив в ответ на военные удары со стороны США и Израиля, что поставило под угрозу стабильность поставок.
Возвращение к иранскому топливу стало возможным благодаря решению администрации президента США Дональда Трампа.
В прошлом месяце Вашингтон выдал Ирану временную лицензию на продажу 140 миллионов баррелей нефти, находившихся в море, чтобы уменьшить давление на мировые цены.
Ситуация на энергорынке и отношения с Ираном
Также сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры обсудили безопасность торговых путей на фоне обострения войны США и Израиля с Тегераном.
Кроме возобновления сотрудничества с Ираном, Индия и РФ впервые с 2022 года возобновляют поставки СПГ. Война на Ближнем Востоке заставляет Дели искать альтернативные варианты для обеспечения собственной энергобезопасности.