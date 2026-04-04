Впервые за 7 лет: Индия начала покупать нефть у Ирана после решения Трампа после решения Трампа

Впервые за 7 лет: Индия начала покупать нефть у Ирана после решения Трампа

23:20 04.04.2026 Сб
2 мин
Энергетический кризис диктует свои условия
aimg Сергей Козачук
Фото: Индия возобновила импорт нефти из Ирана (Getty Images)

Индия впервые за семь лет возобновила импорт нефти и сжиженного газа из Ирана на фоне нестабильности мировых энергетических рынков из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Впервые с 2022 года: Индия и РФ возобновляют поставки СПГ, - Reuters

Детали поставок

По информации издания, Министерство нефти и природного газа Индии официально подтвердило закупку иранского сырья. В течение последних семи лет Дели избегало торговли с Тегераном, строго придерживаясь санкционного режима США.

Кроме нефти, было приобретено 44 000 метрических тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ). Сейчас груз разгружается в индийском порту Мангалур.

Почему Индия изменила позицию

Индийская экономика критически зависит от энергоносителей - страна импортирует около 85% сжиженного газа.

Ситуация обострилась после того, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив в ответ на военные удары со стороны США и Израиля, что поставило под угрозу стабильность поставок.

Возвращение к иранскому топливу стало возможным благодаря решению администрации президента США Дональда Трампа.

В прошлом месяце Вашингтон выдал Ирану временную лицензию на продажу 140 миллионов баррелей нефти, находившихся в море, чтобы уменьшить давление на мировые цены.

Ситуация на энергорынке и отношения с Ираном

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что такое Ормузский пролив и почему его блокада Ираном подняла мировые цены на нефть. Именно через эту артерию проходит значительная часть мирового экспорта топлива.

Также сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры обсудили безопасность торговых путей на фоне обострения войны США и Израиля с Тегераном.

Кроме возобновления сотрудничества с Ираном, Индия и РФ впервые с 2022 года возобновляют поставки СПГ. Война на Ближнем Востоке заставляет Дели искать альтернативные варианты для обеспечения собственной энергобезопасности.

