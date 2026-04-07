Не у Росії. Індія знайшла заміну нафті з Близького Сходу та готує масштабний імпорт

Згідно з даними Kpler, у квітні до західного узбережжя Індії з Венесуели надійде найбільший обсяг з лютого 2020 року - понад 12 мільйонів барелів.

Партії, що прибувають цього місяця, ймовірно, були заброньовані до нещодавніх перебоїв у постачанні з Близького Сходу. Це підкреслює довгострокову стратегічну зміну, а не суто реактивний крок, наголосив аналітик Суміт Рітолія.

"Ця південноазіатська країна, яка імпортує близько 90% нафти, шукала альтернативи після того, як війна з Іраном порушила постачання через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить майже 40% нафтових поставок країни", - пише агентство.

Зазначається, що Венесуела виробляє подібні суміші з високим вмістом сірки, і Індія раніше була основним покупцем у цього виробника з ОПЕК, перш ніж торгівлю було обмежено санкціями США. Пізніше Вашингтон послабив їх після захоплення венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що таке Ормузька протока і чому її блокада Іраном підняла світові ціни на нафту. Саме через цю артерію проходить значна частина світового експорту палива.