В России экс-сотрудника оружейного завода подозревают в госизмене, - росСМИ

"Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), в отношении гражданина России Кичи Дмитрия Александровича. Он арестован в Москве и содержится в СИЗО "Лефортово", - приводит издание слова источника в правоохранительных органах.

Также уточняется, что с подозреваемых уже проводят "следственные действия" в рамках расследования.

Стоит заметить, что завод "Промтехнология" производит снайперские, охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS.