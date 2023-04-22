В России экс-сотрудника оружейного завода подозревают в госизмене, - росСМИ

Российские правоохранители предъявили обвинения в госизмене бывшему сотруднику оружейного завода "Промтехнология".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
"Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), в отношении гражданина России Кичи Дмитрия Александровича. Он арестован в Москве и содержится в СИЗО "Лефортово", - приводит издание слова источника в правоохранительных органах.
Также уточняется, что с подозреваемых уже проводят "следственные действия" в рамках расследования.
Стоит заметить, что завод "Промтехнология" производит снайперские, охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS.
Напомним, ранее стало известно, что в России ввели пожизненное заключение за госизмену.
Также мы писали, что в России ФСБ подозревает московскую полицию в "сливе" секретных данных за деньги.
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