У Росії ексспівробітника збройового заводу підозрюють у держзраді, - росСМИ

Російські правоохоронці звинуватили в держзраді колишнього співробітника збройового заводу "Промтехнологія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
"Слідчі ФСБ звинуватили у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ ("Держзраду"), стосовно громадянина Росії Кічі Дмитра Олександровича. Він заарештований у Москві і утримується в СІЗО "Лефортово", - наводить видання слова джерела в правоохоронних органах.
Також уточнюється, що з підозрюваним уже проводять "слідчі дії" в рамках розслідування.
Варто зауважити, що завод "Промтехнологія" виготовляє снайперські, мисливські та спортивні гвинтівки під брендом ORSIS.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії ввели довічне ув'язнення за держзраду.
Також ми писали, що в Росії ФСБ підозрює московську поліцію в "зливі" секретних даних за гроші.
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