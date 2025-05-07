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Москву и область атакуют дроны: в регионе слышны мощные взрывы

Москва, Среда 07 мая 2025 02:17
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Москву и область атакуют дроны: в регионе слышны мощные взрывы Фото: российскую столицу и область атакуют ударные дроны, возникли пожары (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ударные беспилотники атакуют Москву и Московскую область. В регионе фиксируется сбитие целей и падение обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина и местные паблики.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - заявил он.

Около часа назад аэропорт Шереметьево был закрыт из-за угрозы БпЛА. В Росавиации отметили, что аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы.

Местные паблики обнародовали кадры атаки и уничтожения целей.

Дроновые атаки по России

В последние дни участились атаки ударными дронами по разным регионам России.

В ночь на 6 мая ударные БпЛА атаковали Москву, Подмосковье и четыре региона страны. В московских аэропортах объявляли план "Ковер".

Днем 6 мая также были обнаружены беспилотники, летевшие в сторону российской столицы.

А в минувшие выходные БпЛА ударили по заводу "Стрела" в Брянской области. Предприятие изготавливает продукцию для оборонно-промышленного комплекса.

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