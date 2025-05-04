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У России "минус" оборонный завод: ЦПД о последствиях удара по "Стреле" в Брянской области

Суземка, Воскресенье 04 мая 2025 15:57
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У России "минус" оборонный завод: ЦПД о последствиях удара по "Стреле" в Брянской области Иллюстративное фото: в России уничтожен оборонный завод (кадр видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский завод "Стрела" в Брянской области вышел из строя после утреннего удара по нему. Предприятие работало на российский военно-промышленный комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.

"Завод "Стрела" в Суземце предварительно больше не может работать после удара. Он специализируется на производстве электроники для оборонного комплекса", - рассказал руководитель ЦПД.

Он добавил, что российское предприятие производит трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы с регулировкой напряжения, катушки индуктивности, фильтры и другие электротехнические компоненты.

"Также завод производит радиолокационное оборудование и сотрудничает с корпорацией "Ростех", поставляя продукцию для предприятий российского военно-промышленного комплекса", - отметил Коваленко.

У России &quot;минус&quot; оборонный завод: ЦПД о последствиях удара по &quot;Стреле&quot; в Брянской области

Атака на завод "Стрела" в РФ

Напомним, сегодня утром российские Telegram-каналы сообщили о пожаре на территории брянского завода "Стрела". Пропагандисты утверждают, что завод был атакован украинской РСЗО HIMARS. По другим данным - предприятие атаковали дроны.

Ранее в апреле дроны атаковали завод "Кремний ЭЛ" в Брянске. А в марте Силы обороны ударили по пункту пропуска "Погар" в Брянской области, откуда российская армия запускала ударные дроны.

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