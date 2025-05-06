План "Ковер" и взрывы в Москве: Россию атаковали более 100 дронов, есть разрушения (видео)
В ночь на вторник, 6 мая, сотня неизвестных дронов атаковала территорию Российской Федерации. Взрывы раздавались в Москве и Подмосковье, а также четырех областях РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telergam-каналы и российское Минобороны.
Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве и Подмосковье работала ПВО из-за атаки дронов. По его словам, обломки одного из БПЛА попали в жилой дом на Каширском шоссе в Москве.
Также в регионе объявлялся план "Ковер" - его россияне вводят для аэропортов во время воздушных угроз. Этот план предусматривает запрет на прием и отправку рейсов на территории аэропорта.
По меньшей мере 10 самолетов, летевших в Москву из других городов, были перенаправлены на посадку в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.
Российское Минобороны уже заявило об успешной работе ПВО - 32 беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области, 22 - над Воронежской, а 19 - над столичным регионом. Также 10 БПЛА было сбито над Пензенской областью, девять над Калужской, шесть над Белгородской. Еще по два уничтожили над Липецкой и Самарской областями. И по одному беспилотнику над Владимирской, Курской и Ростовской областями.
Атаки дронов на Россию
Ранее мы писали о том, что в середине апреля в России заявляли, что дроны "массированно" атаковали город Курск, в котором прогремели десятки взрывов и были пожары.
В минувшие выходные в России остановил работу оборонный завод "Стрела" в Брянской области якобы из-за воздушной атаки. Данное предприятие работало на российский военно-промышленный комплекс.
Также мы писали, что в Подмосковье в ночь на 5 мая были слышны взрывы. В Подольском городском округе работала ПВО из-за фиксации беспилотников, которые якобы двигались в сторону столицы страны-агрессора.
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