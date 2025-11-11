ua en ru
В России разрешили сажать в тюрьму за диверсии с 14 лет

Москва, Вторник 11 ноября 2025 17:49
В России разрешили сажать в тюрьму за диверсии с 14 лет Иллюстративное фото: в России уголовная ответственность за диверсии будет начиная с 14 лет (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Госдума РФ приняла законопроект, который предусматривает снижение возраста уголовной ответственности за диверсии с 16 до 14 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Теперь в России к уголовной ответственности смогут привлечь подростков с 14 лет по таким статьям: совершение диверсии, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения диверсиям, организация диверсионного сообщества и участие в нем.

Также возраст уголовной ответственности снизили по делам о содействии терроризму (речь и о финансировании терроризма) и делам об организации террористических сообществ и организаций.

Поправки предусматривают отмену сроков давности и запрет на назначение наказания ниже установленного минимума по статьям, связанным с диверсиями. Также они усложняют получение условно-досрочного освобождения и исключают возможность условного срока для участников так называемых "диверсионных сообществ".

Кроме того, проект предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за "склонение несовершеннолетних к диверсиям" и их "вовлечение в террористическую деятельность".

Законопроект о расширении возрастной ответственности по статьям о диверсиях и терроризме внесли в Госдуму в октябре. По этим статьям часто расследуют дела о поджогах железнодорожных объектов, в том числе с участием подростков.

Диверсии в России

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что в России увеличилось количество пожаров и диверсий на железнодорожных объектах. По всей территории страны действует партизанское движение, которое организует атаки на важные инфраструктурные объекты.

В разведке обратили внимание, что за последние месяцы возгорания и взрывы фиксировались в Брянской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Подобные действия происходят и на временно оккупированных территориях Украины - в Крыму и Луганской области.

По данным ГУР, скоординированные операции партизан заметно осложняют логистику российской армии

