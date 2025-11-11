В России разрешили сажать в тюрьму за диверсии с 14 лет
Госдума РФ приняла законопроект, который предусматривает снижение возраста уголовной ответственности за диверсии с 16 до 14 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".
Теперь в России к уголовной ответственности смогут привлечь подростков с 14 лет по таким статьям: совершение диверсии, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения диверсиям, организация диверсионного сообщества и участие в нем.
Также возраст уголовной ответственности снизили по делам о содействии терроризму (речь и о финансировании терроризма) и делам об организации террористических сообществ и организаций.
Поправки предусматривают отмену сроков давности и запрет на назначение наказания ниже установленного минимума по статьям, связанным с диверсиями. Также они усложняют получение условно-досрочного освобождения и исключают возможность условного срока для участников так называемых "диверсионных сообществ".
Кроме того, проект предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за "склонение несовершеннолетних к диверсиям" и их "вовлечение в террористическую деятельность".
Законопроект о расширении возрастной ответственности по статьям о диверсиях и терроризме внесли в Госдуму в октябре. По этим статьям часто расследуют дела о поджогах железнодорожных объектов, в том числе с участием подростков.
Диверсии в России
Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что в России увеличилось количество пожаров и диверсий на железнодорожных объектах. По всей территории страны действует партизанское движение, которое организует атаки на важные инфраструктурные объекты.
В разведке обратили внимание, что за последние месяцы возгорания и взрывы фиксировались в Брянской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Подобные действия происходят и на временно оккупированных территориях Украины - в Крыму и Луганской области.
По данным ГУР, скоординированные операции партизан заметно осложняют логистику российской армии