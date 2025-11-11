У Росії дозволили саджати до в'язниці за диверсії з 14 років

Держдума РФ ухвалила законопроєкт, який передбачає зниження віку кримінальної відповідальності за диверсії з 16 до 14 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону ".

Тепер у Росії до кримінальної відповідальності зможуть притягнути підлітків із 14 років за такими статтями: вчинення диверсії, сприяння диверсійній діяльності, проходження навчання диверсій, організація диверсійного співтовариства та участь у ньому.

Також вік кримінальної відповідальності знизили у справах про сприяння тероризму (йдеться і про фінансування тероризму) та у справах про організацію терористичних співтовариств і організацій.

Поправки передбачають скасування строків давності та заборону на призначення покарання нижче встановленого мінімуму за статтями, пов'язаними з диверсіями. Також вони ускладнюють отримання умовно-дострокового звільнення і виключають можливість умовного терміну для учасників так званих "диверсійних спільнот".

Крім того, проєкт передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі за "схиляння неповнолітніх до диверсій" та їхнє "втягнення в терористичну діяльність".

Законопроєкт про розширення вікової відповідальності за статтями про диверсії і тероризм внесли в Держдуму в жовтні. За цими статтями часто розслідують справи про підпали залізничних об'єктів, зокрема за участю підлітків.