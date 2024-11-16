В России дефицит младших офицеров. В ГУР узнали, как оккупанты планируют это решить

В России наблюдается дефицит младших офицеров. Украинские разведчики выяснили, как оккупанты собираются справляться с проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины ( ГУР ).

"Масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают Россию к очередным попыткам расширить объемы их подготовки", - говорится в сообщении.

Как в РФ планируют решать проблему

По данным ГУР, налаживать механизм подготовки и бесперебойного снабжения младших офицеров на войну против Украины Кремль начал еще в первый год полномасштабного вторжения.

"На базе гражданских высших учебных заведений государство-агрессор создает центры военной подготовки, где должны проводить базовую выучку командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров рот", - отметили в разведке.

Согласно планам врага, к концу 2024 года в России должны были запустить 33 новых центра военной подготовки в дополнение к почти сотне имеющихся.

Как добавляют в ГУР, младший офицер вражеской армии выполняет, прежде всего, функцию погонщика пехоты на штурм непосредственно на поле боя, что и объясняет высокий уровень потерь и, как следствие, острый дефицит лейтенантов в России.

"Очередная активизация вождей в Москве вымуштрила еще больше свежих лейтенантов свидетельствует, что кадровый кризис командного состава российской оккупационной армии углубляется", - констатировали разведчики.