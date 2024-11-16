В России дефицит младших офицеров. В ГУР узнали, как оккупанты планируют это решить
В России наблюдается дефицит младших офицеров. Украинские разведчики выяснили, как оккупанты собираются справляться с проблемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины (ГУР).
"Масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают Россию к очередным попыткам расширить объемы их подготовки", - говорится в сообщении.
Как в РФ планируют решать проблему
По данным ГУР, налаживать механизм подготовки и бесперебойного снабжения младших офицеров на войну против Украины Кремль начал еще в первый год полномасштабного вторжения.
"На базе гражданских высших учебных заведений государство-агрессор создает центры военной подготовки, где должны проводить базовую выучку командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров рот", - отметили в разведке.
Согласно планам врага, к концу 2024 года в России должны были запустить 33 новых центра военной подготовки в дополнение к почти сотне имеющихся.
Как добавляют в ГУР, младший офицер вражеской армии выполняет, прежде всего, функцию погонщика пехоты на штурм непосредственно на поле боя, что и объясняет высокий уровень потерь и, как следствие, острый дефицит лейтенантов в России.
"Очередная активизация вождей в Москве вымуштрила еще больше свежих лейтенантов свидетельствует, что кадровый кризис командного состава российской оккупационной армии углубляется", - констатировали разведчики.
Потери РФ в Украине
За сутки ВСУ ликвидировали 1650 российских оккупантов. Также воины Сил обороны уничтожили 8 танков, 26 боевых бронированных машин и 28 артиллерийских систем врага.
Как ранее писало BBC News, темпы роста смертей российских военных на войне против Украины бьют рекордны с начала войны. В настоящее время на фронте погибли более 78 тысяч оккупантов.
Отметим, что дефицит живой силы наблюдается не только среди офицеров РФ. Например, недавно партизаны движения "АТЕШ" сообщали, что оккупанты активно окапываются вдоль побережья Евпатории в ожидании удара Сил обороны. Из-за дефицита личного состава для этого привлекаются срочники.
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