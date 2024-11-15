В России рекордными темпами растут потери на войне против Украины, - BBC

Темпы роста российских смертей на войне против Украины рекордны с начала войны. В настоящее время на фронте погибли более 78 тысяч военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News .

Подсчеты, ведущие журналисты российской службы BBC и "Медиазоны" вместе с командой волонтеров на основе открытых данных показывают, что с начала полномасштабной российско-украинской войны на фронте погибли по меньшей мере 78 329 российских военных.

Как отмечает издание, нынешние темпы прироста подтвержденных смертей на фронте стали самыми высокими за все время войны.

В сентябре исследователи в среднем фиксировали ежедневно подтверждение о гибели 140 российских военных. В октябре эти показатели выросли еще сильнее - до 152 подтвержденных смертей в сутки. Такие темпы роста потерь в 1,6 раза превышают средние ежедневные показатели 2023 года, а данные 2022 года - более чем вдвое.

Издание отмечает, что рост потерь может быть результатом активного наступления ВС РФ в Донецкой области, а также подтверждений постепенно появляющихся в Курской области российских потерь.

Следует отметить, что, по данным BBC, больше всего потерь зафиксировано среди добровольцев - военных, подписавших контракт с Минобороны РФ уже после начала полномасштабного вторжения.

Их доля в общем массиве смертности достигла 23% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны - 16 551 доброволец. При чем средний возраст погибших - 38 лет.

Однако издание отметило, что реальные потери, очевидно, гораздо выше, чем можно установить через открытые источники.

"Мы предполагаем, что в настоящее время наш анализ российских кладбищ, военных мемориалов и некрологов может охватывать от 45 до 65% от реального числа погибших", - добавляет BBC.