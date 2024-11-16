В Росії дефіцит молодших офіцерів. В ГУР дізналися, як окупанти планують це вирішити
У Росії спостерігається дефіцит молодших офіцерів. Українські розвідники з'ясували, як окупанти збираються справлятися із проблемою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України (ГУР).
"Масштабні втрати Росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують Росію до чергових спроб розширити обʼєми їхньої підготовки" - йдеться у повідомленні.
Як в РФ планують вирішувати проблему
За даними ГУР, налагоджувати механізм вишколу і безперебійного постачання молодших офіцерів на війну проти України Кремль розпочав ще у перший рік повномасштабного вторгнення.
"На базі цивільних вищих навчальних закладів держава-агресор створює центри військової підготовки, де мають проводити базовий вишкіл командирів взводів, артилерійських батарей та заступників командирів рот", - зазначили в розвідці.
Згідно з планами ворога, до кінця 2024 року в Росії мали запустити 33 нові центри військової підготовки на додачу до майже сотні наявних.
Як додають в ГУР, молодший офіцер ворожої армії виконує, передусім, функцію погонича піхоти на штурм безпосередньо на полі бою, що і пояснює високий рівень втрат і, як наслідок, гострий дефіцит лейтенантів на Росії.
"Чергова активізація вождів у Москві вимуштрити ще більше свіжих лейтенантів свідчить, що кадрова криза командного складу російської окупаційної армії поглиблюється", - констатували розвідники.
Втрати РФ в Україні
За добу ЗСУ ліквідували 1650 російських окупантів. Також воїни Сил оборони знищили 8 танків, 26 бойових броньованих машин і 28 артилерійських систем ворога.
Як раніше писало BBC News, темпи зростання смертей російських військових на війні проти України б'ють рекорди з початку війни. Нині на фронті загинули понад 78 тисяч окупантів.
Зазначимо, що дефіцит живої сили спостерігається не лише серед офіцерів РФ. Наприклад, нещодавно партизани руху "АТЕШ" повідомляли, що окупанти активно окопуються вздовж узбережжя Євпаторії в очікуванні удару Сил оборони. Через дефіцит особового складу для цього залучаються строковики.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.