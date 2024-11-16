В Росії дефіцит молодших офіцерів. В ГУР дізналися, як окупанти планують це вирішити

У Росії спостерігається дефіцит молодших офіцерів. Українські розвідники з'ясували, як окупанти збираються справлятися із проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України ( ГУР ).

"Масштабні втрати Росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують Росію до чергових спроб розширити обʼєми їхньої підготовки" - йдеться у повідомленні.

Як в РФ планують вирішувати проблему

За даними ГУР, налагоджувати механізм вишколу і безперебійного постачання молодших офіцерів на війну проти України Кремль розпочав ще у перший рік повномасштабного вторгнення.

"На базі цивільних вищих навчальних закладів держава-агресор створює центри військової підготовки, де мають проводити базовий вишкіл командирів взводів, артилерійських батарей та заступників командирів рот", - зазначили в розвідці.

Згідно з планами ворога, до кінця 2024 року в Росії мали запустити 33 нові центри військової підготовки на додачу до майже сотні наявних.

Як додають в ГУР, молодший офіцер ворожої армії виконує, передусім, функцію погонича піхоти на штурм безпосередньо на полі бою, що і пояснює високий рівень втрат і, як наслідок, гострий дефіцит лейтенантів на Росії.

"Чергова активізація вождів у Москві вимуштрити ще більше свіжих лейтенантів свідчить, що кадрова криза командного складу російської окупаційної армії поглиблюється", - констатували розвідники.