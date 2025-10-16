ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В России мужчинам начали приходить повестки: в "АТЭШ" объяснили, как не идти на войну

Россия, Четверг 16 октября 2025 06:15
UA EN RU
В России мужчинам начали приходить повестки: в "АТЭШ" объяснили, как не идти на войну Иллюстративное фото: мобилизация во временно оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" из разных регионов России и оккупированного Крыма одновременно получили сообщение о выдаче повесток в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" из разных регионов России и оккупированного Крыма 15 октября одновременно информировали о получении сообщений о выдаче повесток в военкомат.

Чаще всего повестки поступают через приложение Госуслуги, но также рассылаются через СМС и на почту.

"Все это свидетельствует о том, что режим начинает новую волну мобилизации, не объявляя ее открыто. В ближайшее время все мужчины призывного возраста находятся под угрозой. Это касается территории РФ и временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении движения.

В "Атеш" советуют, что делать, чтобы избежать отправки на войну против Украины:

  • немедленно выехать из России;
  • сменить адрес, переехать на новое место жительства, желательно не в городе;
  • не выходить из дома без крайней необходимости.

Мобилизация в РФ мобилизация в РФ

Ранее РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) сообщало, что в России фиксируется снижение количества добровольцев идти на войну против Украины. Это свидетельствует о потере эффективности метода Кремля по активизации набора в армию из-за высоких финансовых стимулов.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабная мобилизация в России может свидетельствовать о переходе к более широкому конфликту со странами НАТО и быть фактором падения рейтинга российского диктатора Владимира Путина.

В конце сентября Путин подписал указ о проведении рекордного призыва россиян на военную службу в период с 1 октября и до конца года. Россия планирует призвать в армию 135 тысяч человек - это самый большой осенний призыв на срочную службу с 2016 года, когда в войска было набрано 152 тысячи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мобилизация в России
Новости
Швеция увеличивает военную помощь Украине: предоставит первые самолеты радиолокации и Gripen
Швеция увеличивает военную помощь Украине: предоставит первые самолеты радиолокации и Gripen
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит