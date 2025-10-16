У Росії чоловікам почали приходити повістки: в "АТЕШ" пояснили, як не йти на війну
Учасники руху громадянського опору "ОТПОР" із різних регіонів Росії та окупованого Криму одночасно отримали повідомлення про видачу повісток у військкомат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".
Найчастіше повістки надходять через додаток Держпослуги, але також розсилаються через СМС та на пошту.
"Усе це свідчить про те, що режим починає нову хвилю мобілізації, не оголошуючи її відкрито. Найближчим часом усі чоловіки призовного віку перебувають під загрозою. Це стосується території РФ та тимчасово окупованих територій", - ідеться у повідомленні руху.
В "Атеш" радять, що робити, аби уникнути відправлення на війну проти України:
- негайно виїхати з Росії;
- змінити адресу, переїхати на нове місце проживання, бажано не в місті;
- не виходити з дому без крайньої потреби.
Мобілізація в РФ
Раніше РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) повідомляло, що в Росії фіксується зниження кількості добровольців іти на війну проти України. Це свідчить про втрату ефективності методу Кремля з активізації набору в армію через високі фінансові стимули.
Також президент України Володимир Зеленський заявив, що масштабна мобілізація в Росії може свідчити про перехід до ширшого конфлікту з країнами НАТО і бути фактором падіння рейтингу російського диктатора Володимира Путіна.
Наприкінці вересня Путін підписав указ про проведення рекордного призову росіян на військову службу в період з 1 жовтня і до кінця року. Росія планує призвати до армії 135 тисяч осіб - це найбільший осінній призов на строкову службу з 2016 року, коли до війська було набрано 152 тисячі.