ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Литва считает "риторикой запугивания" слова Зеленского об угрозе нападения РФ

19:35 22.04.2026 Ср
2 мин
При этом страна инвестирует в оборону и получает защиту как член НАТО
aimg Анастасия Никончук
Фото: военные РФ (GettyImages)

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что у страны нет оснований для панических оценок возможной угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Delfi.lt.

Реакция на заявления Зеленского

После слов президента Украины Владимира Зеленского о потенциальных рисках для стран Балтии со стороны России, в Эстонии и Литве последовала реакция на уровне политического руководства.

Часть эстонских политиков сочла подобные оценки чрезмерными и такими, что могут усложнять диалог между союзниками.

Позиция Литвы по вопросам безопасности

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене, комментируя ситуацию в общении с журналистами в среду, заявила, что оснований для риторики запугивания сейчас нет.

По ее словам, если бы существовали реальные признаки угрозы, подход к публичным оценкам был бы иным.

Глава правительства подчеркнула, что Литва активно инвестирует в оборону и является частью НАТО, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для страны и региона.

Готовность к возможным рискам

В то же время Ругинене отметила, что Литва учитывает географическую близость к потенциальным зонам напряженности, включая соседство с Беларусью, где периодически фиксируются различные гибридные воздействия и провокации.

По ее словам, именно поэтому особое значение имеет постоянное совершенствование оборонного планирования и адаптация стратегий в соответствии с текущими вызовами.

Контекст заявлений Зеленского

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ограничения в России на использование интернета могут быть связаны не только с внутренней политикой, но и с подготовкой к возможным масштабным военным сценариям.

Среди потенциальных направлений он упомянул Украину и страны Балтии.

Президент Украины также поднимал вопрос возможной реакции НАТО в случае гипотетического обострения ситуации в регионе.

Напоминаем, что в Литве в последнее время фиксируется рост активности сил с пророссийской ориентацией, которые своими действиями ставят под угрозу оборонный потенциал страны.

Отметим, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Литва и Латвия отказали в разрешении на пролет его самолета через своё воздушное пространство по пути в Москву на парад 9 мая.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Балтия Украина Владимир Зеленский Литва
Новости
Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Аналитика
