Россияне будут встречать Новый год в режиме жесткой экономии, - СВРУ

В России происходит подготовка к празднованию Нового года, однако это проходит на фоне заметного снижения потребительской активности. В частности, из-за роста цен россияне вынуждены жестко экономить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешней разведки Украины.

"Фиксируется общий тренд на жесткую экономию: россияне все чаще отказываются от лишних расходов и ограничиваются минимальным набором товаров и услуг. Средний бюджет на празднование 2026 года составляет около 14 тысяч рублей, что почти вдвое меньше, чем планировали тратить на 2025 год", - говорится в сообщении.

В разведке рассказали, что такая динамика объясняется ростом инфляции, подорожанием продуктов питания, жилищно-коммунальных услуг и одежды.

Так, даже традиционный новогодний стол претерпевает изменения. Например, граждане РФ не покупают деликатесы, избегая больших затрат. Вместо этого праздничное меню сводится к простым в годы еще доступных продуктов.

Кроме того, в РФ растет интерес к альтернативным форматам отдыха, которые более дешевые. Теперь вместо заграничных путешествий россияне выбирают аренду загородных домов в пределах страны, причем часто большими компаниями, чтобы разделить выплаты.

Падение спроса ощущает и рынок праздничных услуг. Согласно сообщениям организаторов мероприятий, ведущих и ресторанов, количество заказов уменьшилось, в дорогие запросы отсутствуют. Как пишет разведка, средний чек на организацию свет вырос, а спрос на такие услуги сократился примерно на тот же процент. Это в свою очередь, говорит о крайне осторожном поведении потребителей.

Кроме вышеуказанных проблем, на фоне общего снижения праздничной активности зафиксированы еще и негативные социальные тенденции. Согласно статистике, уровень смертности в РФ во время новогодних праздников возрастает в среднем на 24%, достигая пика в новогоднюю ночь и на Рождество.

"Только 1 января по всей стране умирает около двух тысяч человек. Основными причинами остаются злоупотребление алкоголем, переедание, а также резкий рост количества несчастных случаев - травм, дорожных аварий и бытовых конфликтов. Отдельная проблема - всплеск самоубийств, особенно среди людей, которые проводят длительные праздничные выходные в одиночестве и в депрессии", - отметили в СВРУ.

Резюмируя в разведке добавили, что Новый год в РФ все больше теряет черты масштабного и радостного праздника и вместо этого, превращается в сдержанное, психологически напряженное событие.

"Несмотря на нежелание полностью отказываться от традиций, большинство россиян будет встречать 2026 год в режиме жесткой экономии и растущей социальной усталости, что ярко отражает общее состояние потребительских и общественных настроений в стране", - подытожили в публикации.