Росіяни зустрічатимуть Новий рік в режимі жорсткої економії, - СЗРУ

Неділя 21 грудня 2025 15:55
UA EN RU
Росіяни зустрічатимуть Новий рік в режимі жорсткої економії, - СЗРУ Ілюстративне фото: у росіян все менше спроможності витратитися на новорічний стіл та розваги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Росії відбувається підготовка до святкування Нового року, однак це проходить на тлі помітного зниження споживчої активності. Зокрема, через зростання цін росіяни вимушені жорстко економити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби зовнішньої розвідки України.

"Фіксується загальний тренд на жорстку економію: росіяни дедалі частіше відмовляються від зайвих витрат і обмежуються мінімальним набором товарів та послуг. Середній бюджет на святкування 2026 року становить близько 14 тисяч рублів, що майже вдвічі менше, ніж планували витрачати на 2025 рік", - йдеться у повідомленні.

У розвідці розповіли, що така динаміка пояснюється зростанням інфляції, подорожчанням продуктів харчування, житлово-комунальних послуг та одягу.

Так, навіть традиційний новорічний стіл зазнає змін. Наприклад, громадяни РФ не купують делікатеси, уникаючи великих витрат. Замість цього святкове меню зводиться до простих в роки ще доступних продуктів.

Окрім того, в РФ зростає інтерес до альтернативних форматів відпочинку, які більш дешевші. Теперь замість закордонних подорожей росіяни обирають оренду заміських будинків у межах країни, причому часто великими компаніями, щоб розділити виплати.

Падіння попиту відчуває і ринок святкових послуг. Згідно повідомлень організаторів заходів, ведучих та ресторанів, кількість замовлень зменшилася, в дорогі запити відсутні. Як пише розвідка, середній чек на організацію світ зріс, а попит на такі послуги скоротився приблизно на той самий відсоток. Це у свою чергу, говорить про вкрай обережну поведінку споживачів.

Окрім вищевказаних проблем, на тлі загального зниження святкової активності зафіксовано ще й негативні соціальні тенденції. Згідно статистики, рівень смертності в РФ під час новорічних свят зростає в середньому на 24%, сягаючи піку в новорічну ніч і на Різдво.

"Лише 1 січня по всій країні помирає близько двох тисяч осіб. Основними причинами залишаються зловживання алкоголем, переїдання, а також різке зростання кількості нещасних випадків - травм, дорожніх аварій і побутових конфліктів. Окрема проблема - сплеск самогубств, особливо серед людей, які проводять тривалі святкові вихідні на самоті та в депресії", - зазначили у СЗРУ.

Резюмуючи у розвідці додали, що Новий рік в РФ дедалі більше втрачає риси масштабного й радісного свята і замість цього, перетворюється на стриману, психологічно напружену подію.

"Попри небажання повністю відмовлятися від традицій, більшість росіян зустрічатиме 2026 рік у режимі жорсткої економії та зростаючої соціальної втоми, що яскраво відображає загальний стан споживчих і суспільних настроїв у країні", - підсумували у публікації.

Економіка Росії

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації сьогодні заявили, що Росія у 2025 році витратила на війну проти України на 20% більше, ніж планувала.

Також ми писали, що згідно з коментарями експертів CNN, проблеми в економіці не змусять главу Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів у найближчі роки.

Детальніше про те, що не так з економікою Росії і що її тримає на плаву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

