Россияне утром обстреляли Константиновку: есть погибшие

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Оккупанты попали в частный сектор. По предварительной информации, враг использовал артиллерию.

"Два человека погибли в результате обстрела Константиновки", - рассказал он.

Обстрелы Константиновки

Российские войска постоянно обстреливают Константиновку Донецкой области. Например, в июне россияне нанесли авиаудар по Константиновке. Попали по жилому микрорайону, пострадали пять человек.

Кроме того, в апреле РФ ударила по Константиновке. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.