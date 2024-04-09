Обстрел Константиновки: россияне нанесли авиаудар по городу, есть жертва и раненые (фото)

Российская армия сегодня, 9 апреля, нанесла удары по населенным пунктам в Донецкой области, в том числе и городу Константиновка. В результате этого есть пострадавшие и жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина .

Удар по Константиновке

По его словам, россияне нанесли авиационный удар.

"Сейчас известно об 1 погибшем и 2 раненых. Кроме того, под завалами одного из домов, возможно, находятся еще 2 человека - продолжается поисковая операция", - сообщил глава области.

Фото: Последствия удара (facebook.com/vadym.filashkin)

Также он уточнил, что в целом бомбой повреждены 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание.

Куда еще били россияне

Филашкин сообщил, что россияне также ударили по селу Сокол в Очеретинской громаде.

Там пострадал один человек, его уже доставили в больницу. На фоне этих обстрелов Филашкин призвал жителей региона к эвакуации.