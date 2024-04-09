Обстрел Константиновки: россияне нанесли авиаудар по городу, есть жертва и раненые (фото)
Российская армия сегодня, 9 апреля, нанесла удары по населенным пунктам в Донецкой области, в том числе и городу Константиновка. В результате этого есть пострадавшие и жертва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
Удар по Константиновке
По его словам, россияне нанесли авиационный удар.
"Сейчас известно об 1 погибшем и 2 раненых. Кроме того, под завалами одного из домов, возможно, находятся еще 2 человека - продолжается поисковая операция", - сообщил глава области.
Фото: Последствия удара (facebook.com/vadym.filashkin)
Также он уточнил, что в целом бомбой повреждены 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание.
Куда еще били россияне
Филашкин сообщил, что россияне также ударили по селу Сокол в Очеретинской громаде.
Там пострадал один человек, его уже доставили в больницу. На фоне этих обстрелов Филашкин призвал жителей региона к эвакуации.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что россияне в 11:30 ударили по Константиновке. По словам корреспондента "Радио Свобода", предварительно известно об одном погибшем, а также двух раненых женщинах.
В 13:00 работы на месте временно приостановились из-за риска повторного удара. В городе раздались звуки взрывов.
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