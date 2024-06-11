ua en ru
Вт, 11 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили КАБом по жилому кварталу Константиновки, много пострадавших

Вторник 11 июня 2024 08:40
UA EN RU
Россияне ударили КАБом по жилому кварталу Константиновки, много пострадавших Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 10 июня, россияне нанесли авиаудар по Константиновке. Попали по жилому микрорайону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Согласно предварительным данным, террористы атаковали КАБом-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

В результате удара пострадали 5 жителей. Были госпитализированы мужчина 65 лет и женщины в возрасте от 63 до 88 лет. У пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела.

Фото: Россияне ударили КАБом по жилому кварталу Константиновки, много пострадавших (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

"Повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов: в домах выбиты окна и стекла", - добавили в прокуратуре.

Обстрелы Донецкой области

Враг регулярно обстреливает населенные пункты Донецкой области, поскольку она прифронтовая. Как пример, в апреле нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Константиновке, в результате чего пострадали три человека. Еще один дом был недавно обстрелян врагом в Селидово.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Константиновка
NEWS
Работа в ВСУ: какие самые популярные вакансии и сколько платят
Работа в ВСУ: какие самые популярные вакансии и сколько платят
DAILY
"За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине