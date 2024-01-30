Россия нанесла удар по Мирнограду Донецкой области: есть погибший и пострадавшая

Россия совершила ракетную атаку по Мирнограду Донецкой области, в результате чего есть погибший и пострадавшая. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"По данным следствия, 29 января 2024 года, около 23:00, российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по Мирнограду. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, в результате вражеской атаки погиб 38-летний мужчина, ехавший на велосипеде с работы домой. Кроме того, ранения получила женщина 50 лет. Она с ушибами доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

"Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона", - отмечают в Донецкой областной прокуратуре.

Фото: попадание вражеской ракеты С-300 по Мирнограду Донецкой области 29 января (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)