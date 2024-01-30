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Россия нанесла удар по Мирнограду Донецкой области: есть погибший и пострадавшая

Украина, Вторник 30 января 2024 09:48
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Россия нанесла удар по Мирнограду Донецкой области: есть погибший и пострадавшая Фото: в результате удара РФ по Мирнограду Донецкой области есть погибший и раненная (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россия совершила ракетную атаку по Мирнограду Донецкой области, в результате чего есть погибший и пострадавшая. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"По данным следствия, 29 января 2024 года, около 23:00, российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по Мирнограду. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, в результате вражеской атаки погиб 38-летний мужчина, ехавший на велосипеде с работы домой. Кроме того, ранения получила женщина 50 лет. Она с ушибами доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

"Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона", - отмечают в Донецкой областной прокуратуре.

Россия нанесла удар по Мирнограду Донецкой области: есть погибший и пострадавшаяФото: попадание вражеской ракеты С-300 по Мирнограду Донецкой области 29 января (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Атака РФ в ночь на 30 января

Российские террористы в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300. Силам ПВО удалось сбить 15 вражеских беспилотников.

Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

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