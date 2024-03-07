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Россияне несколько раз атаковали КАБами Донецкую область, пять человек пострадали

Четверг 07 марта 2024 18:55
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Россияне несколько раз атаковали КАБами Донецкую область, пять человек пострадали Фото: россияне несколько раз атаковали КАБами Донецкую область, пять человек пострадали (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы сбросили управляемые авиационные бомбы на Торецк и Константиновку Донецкой области. В результате ударов пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Торецк

Около 11:10 российские террористы нанесли авиаудар по Торецку. В очередной раз враг применил против гражданских "КАБ-500".

Россияне попали по одной из улиц частного сектора, где в то время между собой общались трое соседей - 47 лет, а также 63-летние мужчина и женщина. Пострадавшим с контузией, ранением руки и переломом оказана медицинская помощь.

"Также повреждены несколько домовладений, а в одном из них после взрыва снаряда загорелся пожар", - пишет прокуратура.

Константиновка

Враг нанес удар "КАБ-500" по Константиновке около 15:10. В результате попадания по жилой застройке получили телесные повреждения двое горожан:

  • 43-летний мужчина, который получил резаные ранения головы;
  • 76-летняя женщина, которую госпитализировали с минно-взрывной травмой и ранением лица.

Во время атаки пострадавшие находились в своих домах и получили повреждения от разбитого стекла.

"Взрывной волной повреждено не менее 35 домохозяйств, 2 многоквартирных дома, админздание, электросеть и 5 автомобилей", - добавляет пресс-служба.

Обстрелы Донецкой области

Россияне не оставляют попыток захватить территорию Донецкой области, а также продолжают терроризировать мирных жителей.

Недавно оккупанты четырьмя ракетами "С-300" ударили по Мирнограду. В результате травмы получили три местных жителя. А утром враг атаковал Покровск. Там известно о трех раненых.

До этого мы писали, что под вражеским обстрелом была Константиновка. Там оккупанты атаковали отделение полиции, а также больницу.

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