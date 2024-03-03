В Донецкой области от ударов РФ сегодня пострадали 6 человек (фото)
Российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате вражеских ударов были ранены шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины и Донецкую ОВА.
По данным правоохранителей, ночью враг ударил по Мирнограду четырьмя ракетами "С-300". В результате травмы получили трое местных жителей:
- женщины 33 и 50 лет,
- 37-летний мужчина.
Утром же оккупанты атаковали Покровск. Здесь правоохранители сообщили о трех раненых людях.
Фото: россияне обстреляли Донецкую область (t.me/mvs_ukraine)
Сейчас полицейские задокументировали более 60 разрушений. По данным ОВА, ущерб понесли:
- 14 многоэтажек,
- 4 частных дома,
- 2 учебных заведения,
- газопровод,
"1800 абонентов пока остаются без газа", - заявили в администрации.
Напомним, мы писали, что утром россияне массированно обстреляли Покровскими ракетами.
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