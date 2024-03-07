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Росіяни зранку атакували Одеську область з тактичної авіації

Одеська область, Четвер 07 березня 2024 12:23
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Росіяни зранку атакували Одеську область з тактичної авіації Фото: росіяни зранку атакували Одеську область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники зранку 7 березня намагалися атакувати Одеську область. Ракета не долетіла до узбережжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.

Росіяни випустили з літаків тактичної авіації з Чорного моря ракету Х-31П. Вона не досягла цілі.

"Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, щоб випробувати та розвідати протиповітряну оборону України.

"Будьте уважні і свідомі. При попередженні про небезпеку переходьте в укриття", - попереджають військові.

Удар по Одесі 6 березня

Нагадаємо, російські окупанти 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Володимир Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян.

Як зазначає місцева влада, вчора внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинули та постраждали люди.

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