Россияне сосредоточили значительные усилия на Лиманском направлении. В ВСУ раскрыли тактику врага

Как сообщает РБК-Украина , об этом начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

"Лиманское направление сейчас является самой большой точкой приложения усилий с российской стороны. Оно для них остается принципиально важным, они очень хотят его захватить для того, чтобы дальше через него развивать наступление непосредственно уже на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому он для них самый важный", - рассказал Трегубов.

Он отметил, что враг по-прежнему применяет тактику малых штурмовых групп, постоянной инфильтрации и создания дополнительных зон контроля за границей.

По словам спикера, у россиян нет особых проблем с ресурсами, поэтому они давят практически вдоль всей линии фронта.

"При этом враг несет реально рекордные потери. Это не фигура языка, например, 270 потерь в сутки было на этой неделе в операционной зоне, из них большинство - двухсот. Это очень высокий показатель, это показатели, которые мы вообще не видели", - отметил Трегубов.