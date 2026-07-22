Росіяни зосередили значні зусилля на Лиманському напрямку. У ЗСУ розкрили тактику ворога
Російські війська наразі зосередили основні зусилля на Лиманському напрямку. Ця ділянка фронту залишається принципово важливою для окупантів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.
"Лиманський напрямок зараз є найбільшою точкою докладання зусиль з російського боку. Він для них залишається принципово важливим, вони дуже хочуть його захопити для того, щоб далі через нього розвивати наступ безпосередньо уже на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому от він для них найважливіший", - розповів Трегубов.
Він наголосив, що ворог, як і раніше, застосовує тактику малих штурмових груп, постійної інфільтрації та створення додаткових зон контролю за кордоном.
За словами речника, у росіян немає особливих проблем з ресурсами, тому вони тиснуть практично вздовж усієї лінії фронту.
"При цьому ворог зазнає реально рекордних втрат. Це не фігура мови, наприклад, 270 втрат на добу було на цьому тижні в операційній зоні, з них більшість - двохсоті. Це дуже високий показник, це показники, які ми взагалі не бачили", - зазначив Трегубов.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські війська намагаються "прощупати" українську оборону майже по всій лінії розмежування. Найбільш складною ситуація залишається на п'яти напрямках.
Також раніше начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповідав, що російські війська намагаються сформувати так звану "зону контролю" вздовж усього державного кордону України.
За його словами, для цього окупанти застосовують тактику малих піхотних груп і постійно шукають нові напрямки для просування та вклинення в українську оборону.