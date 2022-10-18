Россияне снова похитили сотрудников Запорожской АЭС

По данным компании, россияне задержали и увезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий ЗАЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека.

При этом сейчас о их местоположении информации нет.

"Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу приложить все усилия и принять все возможные меры по освобождению работников ЗАЭС из плена российских террористов и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей", - заявили в "Энергоатоме".