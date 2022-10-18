RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне снова похитили сотрудников Запорожской АЭС

Фото: россияне снова похитили сотрудников Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 17 октября, российские оккупанты похитили нескольких сотрудников Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.

По данным компании, россияне задержали и увезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий ЗАЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека.

При этом сейчас о их местоположении информации нет.

"Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу приложить все усилия и принять все возможные меры по освобождению работников ЗАЭС из плена российских террористов и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей", - заявили в "Энергоатоме".

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка.

Также мы писали, что 1 октября россияне похищали гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова, но отпустили его уже через два дня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСВойна России против Украины