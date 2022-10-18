Росіяни знову викрали співробітників Запорізької АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram .

"Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі і всієї світової спільноти докласти всіх зусиль і вжити всіх можливих заходів щодо звільнення працівників ЗАЕС з полону російських терористів і сприяти їх поверненню до виконання службових обов'язків", - заявили в "Енергоатомі".

При цьому зараз про їхнє розташування інформації немає.

За даними компанії, росіяни затримали та відвезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій ЗАЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка.

Також ми писали, що 1 жовтня росіяни викрадали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова, але відпустили його вже за два дні.

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