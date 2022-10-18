UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни знову викрали співробітників Запорізької АЕС

Фото: росіяни знову викрали співробітників Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 17 жовтня, російські окупанти викрали кількох співробітників Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram.

За даними компанії, росіяни затримали та відвезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій ЗАЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

При цьому зараз про їхнє розташування інформації немає.

"Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі і всієї світової спільноти докласти всіх зусиль і вжити всіх можливих заходів щодо звільнення працівників ЗАЕС з полону російських терористів і сприяти їх поверненню до виконання службових обов'язків", - заявили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка.

Також ми писали, що 1 жовтня росіяни викрадали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова, але відпустили його вже за два дні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСВійна Росії проти України