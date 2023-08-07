РФ авиабомбами обстреляла Купянский район: есть погибшие, ранены спасатели и следователь

Россияне сегодня, 7 августа, обстреляли четырьмя управляемыми авиабомбами село Кругляковка в Харьковской области. В результате этого погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака .

"Попали по частным домам. Пять человек были ранены", - добавил Ермак.

Информация от МВД

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате ударов авиабомбами загорелся частный дом. Погибли 45-летняя женщина и 65-летний мужчина. Еще двое гражданских получили травмы.

"Когда на место попадания приехали правоохранители и спасатели, противник совершил повторный обстрел кассетными боеприпасами", - написал министр.

Фото: Последствия удара (t.me/police_kh_region)

По его словам, ранены 2 спасателей ГСЧС и следователь полиции Харьковской области.

Информация от главы области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что госпитализировали в лечебные учреждения 2 женщин и 2 мужчин. Еще одна женщина 62 лет получила медицинскую помощь на месте.

"Разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары. Экстренные службы работают на месте и ликвидируют последствия", - добавил Синегубов.

Обстрелы Купянского района

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, в течение прошлой недели оккупанты пытались вернуть под свой контроль территории Харьковской области, утраченные ими ранее. Поэтому горячее всего было на Купянском направлении.

Сегодня российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Харьковской области. Два человека погибли, трое получили ранения.

Ранее россияне тоже обстреливали Кучеровку Купянского района Харьковской области. В частности, в середине июля захватчики сбросили авиабомбу на Кучеровку, тогда ранение получил 74-летний мужчина.