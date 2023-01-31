Россияне снова обстреляли Бахмут: среди жертв подросток, 4 людей ранены

"Два человека погибли в результате очередного артобстрела, который произошел несколько часов назад", - рассказал он.

По словам главы региона, один из погибших - несовершеннолетний парень. Кроме того, пока известно еще о 4 раненых гражданских.

"Повреждения получила аптека", - добавил Кириленко.

Обновлено. По данным Офиса генпрокурора, в результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик.

"Ранения разной степени тяжести получили пять горожан. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.