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Росіяни знову обстріляли Бахмут: серед жертв підліток, 5 людей поранено

Фото: росіяни знову обстріляли Бахмут Донецької області 31 січня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 31 січня, російські війська обстріляли Бахмут Донецької області. Двоє людей загинули, в тому числі підліток, та 5 людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Дві людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому", - розповів він.

За словами очільника регіону, один із загиблих - неповнолітній хлопець. Крім того, наразі відомо ще про 4 поранених цивільних.

"Пошкоджень зазнала аптека", - додав Кириленко.

Оновлено. За даними Офісу генпрокурора, в результаті обстрілу загинули чоловік та 12-річний хлопчик.

"Поранення різного ступеню тяжкості отримали п'ять містян. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські військові 30 січня вкотре обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, 28 січня росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці, внаслідок чого троє людей загинули, 14 зазнали поранень.

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Донецька областьБахмут