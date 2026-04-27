Россияне снова пытаются прорваться в Купянск по газовым трубам, - Трегубов

"Я надеялся, что они перестанут это делать под Купянском, потому что банально трубы раздолбанные просто в хлам. Они лезут через ту самую Голубовку, там как раз проходит одна из труб. Потери просто при попытке пересечь эту трубу доходят до 70%, но все равно пытаются", - отметил он.

Трегубов предположил, что россияне могут считать штурмы таким образом лучше, чем по чистому полю, ведь труба является хоть каким-то прикрытием. Он добавил, что даже если труба кое-где перебита, в других местах она прикрывает, ведь перебить ее всю нельзя.

По словам представителя УОС, оккупанты на Купянщине активно пытаются уменьшить плацдарм на левобережье Оскола и прорваться в Купянск и Купянск-Узловой.

Напомним, россияне начали лезть по опустошенным газовым трубам, чтобы добраться до Купянска, в прошлом году. Однако ВСУ препятствуют такой тактике врага - то взрывают, то затапливают трубы.

В районе Купянска есть несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, а выход из четвертой находится под контролем Сил обороны.