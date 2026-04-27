Росіяни знову намагаються прорватися до Куп'янська через газові труби, - Трегубов

Російські окупанти під Куп'янськом намагаються прорватися до міста через газові труби. Втрати ворога при спробі пролізти по них становлять до 70%.
Як повідомляє РБК-Україна, про речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в коментарі "Суспільному".
"Я сподівався, що вони перестануть це робити під Куп'янськом, бо банально труби роздовбані просто в хлам. Вони лізуть через ту саму Голубівку, там як раз проходить одна з труб. Втрати просто при спробі перетнути цю трубу доходять до 70%, але все одно намагаються", - зазначив він.
Трегубов припустив, що росіяни можуть вважати штурми у такий спосіб кращими, ніж по чистому полю, адже труба є хоч якимось прикриттям. Він додав, що навіть якщо труба подекуди перебита, в інших місцях вона прикриває, адже перебити її всю не можна.
За словами речника УОС, окупанти на Куп'янщині активно намагаються зменшити плацдарм на лівобережжі Осколу й прорватися до Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.
Нагадаємо, росіяни почали лізти по спустошеним газовим трубам, щоб дібратись до Куп'янська, минулого року. Однак ЗСУ перешкоджають такій тактиці ворога - то підривають, то затоплюють труби.
У районі Куп'янська є декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, а вихід з четвертої знаходиться під контролем Сил оборони.
Крім того, нещодавно російські підрозділи робили спробу прориву, обравши як маршрут газову трубу, на Курському напрямку.
Цей метод, який ворог використовує не вперше, був доповнений маневром на легкому транспорті. Незважаючи на розрахунок на раптовість і швидкість, пересування груп було своєчасно зафіксовано засобами розвідки.
Зазначимо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що росіяни відпрацьовують на тимчасово окупованих територіях навички просування по газових трубах. Вони хочуть наступати у такий спосіб на Оріхівському напрямку.