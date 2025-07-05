Атака "Кинжалов" на Староконстантинов: в Хмельницкой ОГА рассказали подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Тюрина.

"Сегодня во время сигнала "Воздушная тревога" с 17:35 по 18:14 состоялась российская атака. К счастью, без последствий - пострадавших и разрушений нет", - сообщил Тюрин.

Напомним, что 5 июля российские военные выпустили по Украине две ракеты типа "Кинжал". Обе цели были направлены по Староконстантинову Хмельницкой области.

Россияне очень часто пытаются бить по этому городу, поскольку там расположена лучшая украинская авиабаза. Ночью они атакуют Староконстантинов беспилотниками, иногда запускают по нему ракеты - как "Кинжалы", так и крылатые, или баллистические. Однако все российские потуги ни к чему не привели.

Подробнее о том, что такое российская ракета Х-47М2, чем она опасна и какие комплексы ПВО могут ее сбить - в материале РБК-Украина.

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