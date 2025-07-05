ua en ru
Сб, 05 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине второй раз за день масштабная тревога: РФ подняла носитель "Кинжала"

Суббота 05 июля 2025 21:53
UA EN RU
В Украине второй раз за день масштабная тревога: РФ подняла носитель "Кинжала" Фото: из-за взлета МиГ-31К по всей стране ракетная опасность (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 5 июля, по всей территории Украины снова объявили тревогу. Россияне второй раз за день подняли в небо МиГ-31К, в связи с чем ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА и канал Воздушных сил ВСУ.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал" Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении КГВА в 21:47.

В то же время военные подтвердили, что по всей Украине ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:53 сигнал воздушной тревоги до сих пор по всей Украине.

В Украине второй раз за день масштабная тревога: РФ подняла носитель &quot;Кинжала&quot;

Взлет носителя "Кинжала"

Напомним, что сегодня в Украине уже объявляли тревогу и она тоже была связана со взлетом МиГ-31К. Вскоре военные дважды фиксировали пуск ракет в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

Вечером глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил атаку, но отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Подробнее о том, когда появились ракеты "Кинжал", каковы ее характеристики и что о ней известно - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация МіГ-31К Война в Украине
Новости
Рютте спрогнозировал новую войну, в которой Китай натравит Путина на НАТО
Рютте спрогнозировал новую войну, в которой Китай натравит Путина на НАТО
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников