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Россияне снова атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед": где угроза ударов

Фото: Украина снова под атакой российских ударных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные снова запускают в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть угроза ударов. Работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около 21:00 в Сумскую область начали залетать первые группы вражеских ударных беспилотников. Впоследствии военные сообщили, что БпЛА держат курс на Полтавскую область.

В 22:50 обнаружены новые ударные дроны в районе Глухова (Сумская область), движутся западным курсом.

В 23:00 военные сообщили о движении "Шахеда" из Полтавской в направлении Киевской области на город Яготин.

Обновлено 0:20

В Воздушных силах сообщают о движении "Шахеда" в направлении Полтавы.

В Конотопском районе Сумской области дрон движется в южном направлении;

Также обнаружены ударные БпЛА на пересечении Черниговской, Полтавской и Черкасской областей. Движутся в юго-западном направлении.

По состоянию на 01:19 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Массированный комбинированный обстрел Украины

В ночь на воскресенье, 17 ноября, российские террористы масштабно обстреляли Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов.

Сначала ночью россияне запустили ударные БпЛА типа "Шахед".

Ближе к утру армия РФ запустила 120 ракет со стратегических бомбардировщиков, с Черного моря и Крыма, а также 90 дронов.

В общем, силы ПВО сбили более 140 воздушных целей.

Враг целился по энергетической системе и критической инфраструктуре. Во многих областях и городах ввели аварийные отключения электроэнергии.

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