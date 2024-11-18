Россияне снова атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед": где угроза ударов

Массированный комбинированный обстрел Украины

В ночь на воскресенье, 17 ноября, российские террористы масштабно обстреляли Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов.

Сначала ночью россияне запустили ударные БпЛА типа "Шахед".

Ближе к утру армия РФ запустила 120 ракет со стратегических бомбардировщиков, с Черного моря и Крыма, а также 90 дронов.

В общем, силы ПВО сбили более 140 воздушных целей.

Враг целился по энергетической системе и критической инфраструктуре. Во многих областях и городах ввели аварийные отключения электроэнергии.

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